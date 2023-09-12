澎湃新聞報導，大陸「國家水網及南水北調高品質發展論壇」12日在北京舉辦。論壇由大陸水利部、國際水資源學會指導，中國南水北調集團有限公司主辦，論壇以「水安全保障：使命與願景」為主題，係第18屆世界水資源大會專場會議之一。

南水北調工程規畫分東、中、西三條線路分別從長江下游、中游、上游向中國北方地區調水，連通長江、淮河、黃河、海河四大流域，構成中國水資源配置「四橫三縱、南北調配、東西互濟」的總體格局，是國家水網的主骨架、大動脈。

澎湃新聞報導，目前各方對南水北調西線調水的必要性、重要性和緊迫性的認識基本達成一致，對上線40億立方米方案作為西線一期工程已初步達成共識。

下一步，中國南水北調集團公司將扛起專案法人職責，加快推進西線工程前期工作，全力推動並協同做好西線一期工程可研報告編制工作，全力爭取盡早開工建設。

南水北調東、中線一期工程全面通水運行以來，工程綜合效益持續有效發揮，截至目前，東中線一期工程已累計調水超650億立方米，已惠及沿線42座大中城市280多個縣市區，直接受益人口超過1.76億人。

目前，南水北調後續工程正加快推進。2022年7月7日，南水北調後續工程中線引江補漢工程開工動員大會順利舉行。一年來已相繼完成了引江補漢主體隧洞進洞施工、初步設計報告按期報審、前期施工準備工程順利推進、數位孿生引江補漢工程加速建設等節點目標，迎來全面施工階段。