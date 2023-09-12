進一步分析旅客消費偏好，KKday指出，台灣旅客大多於出發前20～30天購買海外旅遊商品，且約有3成選擇在晚間10點至隔日凌晨1點間下單，主要為購買旅遊剛需類型商品，其中多達6成為搜尋日本旅遊體驗。

熱銷商品方面，KKday指出由東京迪士尼和日本環球影城門票分奪冠、亞軍，東京澀谷SHIBUYA SKY展望台則最常被加入收藏清單。同時，周一及周三小周末為平日海外旅遊商品下單量的冠亞軍，凸顯對於廣大白領族群而言，旅遊為上班的動力來源與紓壓良藥。

KKday統計，解封後至今海外熱賣商品種類，分別為景點票券、郊區行程、網路SIM卡、交通接駁，必買商品為東京迪士尼門票、日本環球影城門票，而網路SIM卡、機場快線、東京地鐵票券等剛需型商品也十分熱賣。

隨著國境開放即將邁入第2年，KKday看好日本各地機場服務量能恢復，二、三線城市也將成為國人赴日旅遊新寵，各類旅遊體驗商品將以人氣、潛力城市向外擴張，並緊扣該地區的熱門景點或季節性活動，帶旅客深入日本各地旅遊。

觀察旅客最喜愛加入收藏清單的商品，以東京SHIBUYA SKY展望台門票名列榜首，其次是東京地鐵券、京成電鐵Skyliner車票、關西機場快線HARUKA車票、大阪周遊券等各類別交通票券，人氣主題樂園門票、快速通關、日本富士山一日遊、晴空塔展望台門票等亦熱。

除了持續推出日本機票及機加酒優惠，KKday即日起攜手華航獨家推出「飛向夏末好康」解封滿周年預熱活動，9月底前於華航官網購買韓國、香港、新加坡機票可享95折優惠。於KKday專屬活動頁購買韓國、香港、新加坡商品，有機會抽中韓國LEGO樂園雙人門票。