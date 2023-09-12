桃園市新屋國小10月28日將迎來120周年校慶，學務處帶領師生發揮創意和才藝，拍攝創意影片、照片加大宣傳力度，不僅融合戲劇、音樂、舞蹈、環保等多種元素，還勾起許多校友過往回憶。校慶當天更首度規畫減塑科學園遊會，將環保議題融入系列活動，邀請校友回娘家共襄盛舉。

新屋國小現有約1410名學生，自6月中旬起透過臉書、IG、YouTube頻道等社群，從倒數120天開始，天天發文宣傳，包括師生共同拍攝宣傳影片、改編流行歌曲、戲劇演出、短影音舞蹈，其中學生更大跳「減塑版求佛」，相當吸睛。此外，還有許多校友投稿的「屋小與我故事回憶錄」，透過老照片搭配旁白講解昔日校園歷史，勾起不少人的回憶。

新屋國小學務主任林明輝表示，為擴大校慶宣傳效益，帶來不一樣的改變，自上學年度尾聲開始啟動宣傳，學務處同仁帶領孩子們發揮創意和才藝，發想各種不同的宣傳模式，利用暑假期間拍攝，也請各班設計倒數海報，讓校園熱鬧不少，不僅加深師生感情，也讓孩子更深入了解校園。

林明輝提到，校慶當天將安排「減塑科學園遊會」，校方更請來環團專家分享減塑觀念，園遊會提倡民眾自備「減塑三寶」環保餐具、環保袋、環保杯等，將環保議題融入校慶中宣導。另還發起在臉書或IG，只要發文標記「＃我們都是屋小畢業的」，就有機會獲得校慶紀念品。

此外，校方也規畫三代、四代校友同堂回娘家活動，校友可至新屋國小網站查詢詳細活動資訊與報名方式，校慶當天將安排三代、四代校友家族進場活動，司儀將逐一介紹，進場結束後即可參加校友回娘家活動。