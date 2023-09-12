美國總統拜登指出，中國經濟動盪，不會侵台。國防部今天表示，國軍還是要做好最完整準備，不能因國外政要發言，而放鬆戒備；外交部亦指出，與其臆測是否攻台，不如做好準備，讓中國不敢輕舉妄動。

國防部今天公布民國112年國防報告書，內文提到，中共大幅擴張軍事力量，挑戰區域平衡，頻繁於區域內進行軍事活動，主要為針對性軍演與灰色地帶襲擾，並強化反介入/區域拒止（A2/AD）能力，擴增南海艦隊數量與航空母艦編隊執行遠海長航訓練等作為，積極在台海、東海、南海等第一島鏈以西關鍵區域投射海空兵力。

針對美國總統拜登指出，中國經濟動盪，不會導致中國侵略台灣的說法，國防部參謀本部情次室助理次長黃文啓少將指出，過去中國的確面臨經濟成長遲緩的窘境，但中國近年國防預算仍大幅成長並持續擴張軍備，因此國軍還是要做好最完整準備，不能因國外政要的發言，而放鬆對中共的戒備。

外交部發言人劉永健今天在外交部記者會也針對同一議題強調，與其臆測中國是否攻台、或何時攻台，政府的政策很清楚，就是強化自我防禦能力，做好準備，讓中國了解發動戰爭的代價非常高，而不敢輕舉妄動。

劉永健強調，國軍1年365天都在準備，「我們料敵從寬、做好準備」。