男星陳德修(脩)昔出演《終極》系列作品而走紅，更推出多首音樂作品，在大陸以及台灣兩地都擁有不少粉絲支持，人氣不俗。誰料，近日在論壇上有網友挖出他過往在直播時，認了劈腿女友的事情，不僅令網友感到十分震驚，此舉也毀了他昔日在作品中展現出的良好形象。

陳德修近年來在台灣及大陸兩地積極耕耘演藝事業，不僅推出多首單曲，還積極在社群上更新動態、直播，與粉絲互動，並舉辦「2023陳德修Shu『After Rain Before Red』巡迴簽唱會」，吸引不少歌迷到場支持，事業蒸蒸日上。然而，近日在社群論壇Dcard上，有網友挖出他在微博直播時脫口出令人吃驚的言論。

只見相關畫面中，陳德修透露前年與女朋友的故事及分手原因，「講難聽點就是我把別的妹子，她不爽。」並直言：「做為一個男人，這沒有什麼好不承認的，這沒有什麼，這不能說嗎？我是結婚出軌嗎？我犯法嗎？」而過程中還大笑出聲，即便當時的評論區中已出現不少批評性的留言，他仍面不改色地繼續述說。

相關內容曝光後，在社群上引發一陣抨擊聲浪，不少人表示：「原來演終極三國時，真劉備的痞樣是本性啊」、「當年演終極三國很喜歡他的說，原來只是人設」、「自己講劈腿真的很好笑。」不過，陳德修事後也有在直播中及粉絲群澄清，表示：「我的意思是說，我以前對象覺得我去把妹，所以我用了『把妹』這兩個字，而且我沒和別人怎麼樣，因為覺得這『不算劈腿』，才會反問『這樣算劈腿嗎？』」此外，也一併向支持他的粉絲道歉：「如果我的話讓大家誤會，我感到非常抱歉，真的很抱歉。」