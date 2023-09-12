ECCO男性經典德比鞋METROPOLE LONDON，6680元。（ECCO提供／朱世凱台北傳真）

ECCO STREET TRAY休閒鞋WAVE圖騰限定款，7380元。（ECCO提供／朱世凱台北傳真）

ECCO穿脫便利的套入式切爾西高跟女靴METROPOLE ZURICH，7980元。（ECCO提供／朱世凱台北傳真）

ECCO E Phone Bag Stack Padded手機包(整組) 蘋果綠，1萬2980元。（ECCO提供／朱世凱台北傳真）

時下流行鞋款不乏講求機能性與百搭外型，今年迎來60歲的丹麥鞋履品牌ECCO不顯老態，透過多支線的鞋款開發拉近與年輕人的心，儘管單價不低，但品牌自豪技術領先，且觀察消費者疫後更願意砸錢犒賞自己，「要買就買最好的！」也讓30至45歲客群的曲線逐年上揚，未來不排除繼續進駐百貨商場，帶出全家人都能找到自己心儀鞋款的宗旨。

ECCO秋冬推出「Modern Family」概念，呼應現代多樣化的家庭形態，號稱無論性別、年齡、種族，穿搭風格與場合，都可找到最自在的鞋履，並主打「METROPOLE都會」、「SCULPTED雕塑」及「STREET街頭」三大鞋履支線，囊括歐風紳士鞋、時髦美靴及街頭休閒鞋。

「METROPOLE都會」支線為品牌旗下以頂級皮革製成的紳士皮鞋及正裝女靴，目前有三個以不同歐洲城市命名的系列—倫敦、蘇黎世、阿姆斯特丹。所有鞋款均是應用ECCO的 FLUIDFORM一體成型注塑科技打造，輕盈、緩震且符合人體工學的合腳性，打破大眾認為正裝鞋較厚重、不耐久穿的刻版印象。METROPOLE LONDON這款男士皮鞋為經典的德比鞋鞋型，同時擁有運動休閒鞋的舒適感，以榮獲LWG金質獎認可的ECCO自營鞣革廠所產製的頂級牛皮製成；鞋內特別搭「雙層鞋墊」，輕彈緩震還可依喜好添加或移除，微幅高度的後跟也有助修飾身形。

跟高5.5公分的METROPOLE ZURICH、跟高2.5公分的METROPOLE AMSTERDAM均是經典皮革女靴，標榜一入腳就能感受到合腳性與舒適度。其中有部分款式應用品牌獨創、不含全氟碳化物的科技防水膜，不僅防水也更加友善環境。

「SCULPTED LX雕塑奢華」是鞋身、內襯均使用頂級皮革製成的現代時尚女靴，甚至也以皮革包覆鞋跟，展現更加精緻優雅的女性氛圍。全系列共有3.5公分、5.5公分兩種高度可選擇，同樣應用FLUIDFORM一體成型注塑科技並搭配3D人體工學鞋楦打造而成，不僅服貼合腳且輕彈緩震。

「STREET街頭」支線下的一系列休閒鞋，透過流暢的直線版型、特殊皮革與鞋底科技應用，突顯現代潮流感。女款STREET TRAY，採用獨創TRAYTECH製鞋科技，將輕彈PU中底注入宛如托盤的橡膠外底內，一舉打造擁有輕盈、回彈緩震、服貼合腳且抓地耐磨等多重優勢的舒適結構。此外，首次在台推出的ECCO Wave限定款，鞋身皮革擁有獨特的e字立體波紋，別具設計巧思。男款的STREET 720，則是採用進階版的GORE-TEX SURROUND科技，提供100％防水效能，而鞋底上像是造型般的中空孔洞，更具有360度環繞透氣、排濕散熱的作用。

的ECCO在皮革工藝不僅展現在鞋履上，更將頂級製鞋工藝延伸至包款配件上。高超的鞣革技術，使皮革也能像布料一樣展現明亮濃烈的色彩，像是光譜黃、蘋果綠、土耳其藍及寶藍色等包款，都是能點亮秋冬暗色系穿搭的絕佳單品。除了顏色之外，藉由烙印工法使皮革呈現多樣圖騰，也是簡約又別具細節的設計巧思。