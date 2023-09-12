中國大陸外交部發言人毛寧9月12日主持例行記者會。有記者提問，近來不少西方國家唱衰中國經濟。美國總統拜登稱，中國面臨經濟困難，既受世界經濟增長乏力影響，也與中方經濟政策有關。澳洲財長稱，中國經濟增速顯著放緩，對澳構成衝擊。美國副財長阿德耶莫稱，中國經濟增速放緩將主要波及亞洲鄰國。對此，毛寧12日表示，似乎每過一段時間就會出現各種各樣的「中國崩潰論」，但事實是，中國經濟沒有崩潰，反倒是「中國崩潰論」屢屢崩潰。

她指出，今年以來，世界經濟復甦乏力，外部環境嚴峻複雜，但是中國經濟持續復甦，總體回升向好。上半年中國GDP同比增長5.5％，明顯快於去年的3％。國際貨幣基金預測今年中國經濟將增長5.2％，對世界經濟增長的貢獻率將達1／3，中國經濟仍然是世界經濟增長的主要動力。

「我想強調的是，中國經濟韌性強、潛力大、活力足、長期向好的基本面沒有改變，我們有信心有能力推動經濟持續健康發展。中國將堅持高水準對外開放，與世界各國加強互利合作，分享發展紅利，中國的發展將為亞洲鄰國和世界帶來更多的機遇。」毛寧表示。