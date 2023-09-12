泰國新任總理賽塔（Srettha Thavisin）周一（11日）在政府政策聲明辯論會上宣布，將派發總值5600億泰銖的現金，相等於大約新台幣5040億元，希望藉此提振泰國經濟。

據泰媒報導，賽塔首次出席國會發表施政方針時宣布，將通過電子錢包向每一名泰國人派發1萬泰銖的現金。政府也會推遲償還債務、降低能源價格和修改憲法。

賽塔指出，在疫情、全球經濟變化和泰國步入老齡化社會等多重挑戰的影響下，泰國面臨著重大問題，包括但不限於貧困、社會不公和應對能力不足，政府將在接下來的4年裡著力解決這些緊迫問題。

賽塔稱政府將著手解決農業、企業和公共部門的債務問題，並根據情況暫緩農民債務，以減輕民眾的財務負擔。政府還將關注受新冠疫情影響的中小型企業，確保政策措施不會帶來道德風險。

值得注意的是，泰國新政府還計劃改革軍隊模式，將徵兵制度轉變為自願徵兵制度，強化培訓，提高軍隊的創新能力，減少高級軍官的人數。政府還將審視內部安全行動指揮部（ISOC）的人員編制，改進國防部下屬機構的採購流程，並充分利用多餘的軍事單位用地，來用於農業的發展。至於安全領域，政府將積極與各界合作打擊毒品，並積極推動醫療大麻合法化的政策，以創造經濟價值。

不過，賽塔新政府推動的新政策，引來國會最大黨前進黨為首的反對派質疑。前進黨議員質疑，政府將派發總值5600億泰銖的現金，這筆資金從何而來。