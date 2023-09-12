家住大林鎮的84歲婦人平日鮮少外出卻染疫，疑與外縣市家人接觸有關，縣府今與大林鎮公所團隊啟動擴大疫調及孳生源清除。（嘉義縣政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

家住大林鎮的84歲婦人平日鮮少外出卻染疫，疑與外縣市家人接觸有關，縣府今與大林鎮公所團隊啟動擴大疫調及孳生源清除。（嘉義縣政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣今又新增1例登革熱本土確診個案，家住大林鎮的84歲婦人平日鮮少外出卻染疫，經衛生局疫調發現，老婦住在外縣市家人早在7日就發病，但直到昨11日才快篩NS1陽性，推測兩人接觸史是老婦染疫關鍵，縣府今與大林鎮公所團隊啟動擴大疫調及孳生源清除，明天將再度擴大化學防治範圍。

嘉縣累計本土登革熱確診17案，分別為梅山及竹崎鄉各5例、民雄及大林鎮各3例、太保市1例，除今天新增通報確診的84歲老婦，昨新增第16例民雄鄉確診工程包商，因有雲林縣古坑荷苞村、棋盤村等地施工足跡，今衛生局、公所等單位亦擴大範圍進行化學防治，並呼籲民眾務必配合相關防治政策，以免吃上罰單。

近日豪雨不斷且家戶有淹水狀況，衛生局長趙紋華呼籲民眾務必落實「巡、倒、清、刷」，清除孳生源，居家環境淹水輕刷後要以漂白水消毒，清洗家園時穿淺色長袖衣褲或袖套、防水手套及雨鞋等防護裝備，避免蚊蟲叮咬，飲用水和食物要煮沸煮熟，切勿飲用生水及生食，並防範其他傳染病上身。

趙紋華提醒，民眾如出現發燒、筋骨痠痛、後眼窩痛等症狀應盡速就醫，一定要詳細告知活動史，勿隱蔽足跡導致延誤診斷，且嘉義縣8月15日起就推出3方通報獎勵機制，鼓勵醫療院所提高警覺通報，以利早期發現及時適當處置。