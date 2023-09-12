外傳民眾黨總統參選人柯文哲今天上午和美國在台協會（AIT）政治組長饒昌明會面，對於是否規畫二度訪美？民眾黨祕書長周台竹今天表示，現在仍在評估之中，有很多考慮，還沒做最後確認。

柯文哲12日中午受邀出席台灣美國商會舉辦的午餐會，柯文哲發表演講。會中聚焦台美21世紀貿易協議、台美避免雙重課稅等經貿議題，以及對於如何強化台灣參與國際事務的願景；另外，國內議題方面，則聚焦能源供應與韌性、建立良好法規環境、實現永續發展，以及發展醫療體系的永續性等議題。柯文哲並未受訪，由周台竹受訪。