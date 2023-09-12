黃瓊慧說，每一戶的地面都炸裂開，所以化糞池外露，現場真的很臭。(黃瓊慧提供／蔡依珍桃園傳真)

黃瓊慧說，每一戶的地面都炸裂開，所以化糞池外露，現場真的很臭。(黃瓊慧提供／蔡依珍桃園傳真)

黃瓊慧說，新建物跟老公寓的後陽台緊鄰，居民唯恐持續興建鄰損會進一步擴大。(黃瓊慧提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市建管處、結構技師、建商代表，今至現場逐戶盤點鄰損的狀況。(黃瓊慧提供／蔡依珍桃園傳真)

新建案害鄰居7戶陽台斜化糞池外露 居民憂像基泰樓塌

桃園區愛一街92號旁的新建案，疑因施工釀整排住戶陽台傾斜、門框變形，化糞池也外露臭味四溢，在基泰樓塌事件後，居民擔憂不已，向議員黃瓊慧陳情。建管處12日在工會技師會勘後確認沒有立即危險，但確實是施工造成7戶鄰損，已列管要求建商妥善處理，否則將不核發使照。

黃瓊慧說，上周接獲長德里里長雷淑華和居民陳情，稱桃園區愛一街92號旁、定泰建設10層樓的新建案施工，造成隔壁愛一街92之2到8號、5層樓公寓的整排住戶牆壁及地面產生大大小小的裂縫，化糞池也因此外露、現場臭味飄散，居民叫苦連天。

「天地壁都裂開3公分！」黃瓊慧說，住戶發現，住家後陽台已傾斜、門框也扭曲變形，直指基泰樓塌事件才剛發生，居民憂心忡忡，都非常擔心樓塌事件發生在住家，尤其新建物跟老公寓的後陽台緊鄰，唯恐持續興建鄰損會進一步擴大。

黃瓊慧要求建商負起責任，除重新度量傾斜度與垂直度，在第三方和建管處見證下，確認結構安全無虞，將數據透明公開，建商也務必在最短時間協助住戶結構補強、完成修繕、恢復原狀，還他們安全的家。

建管處長莊敬權說，今已派員會同工會結構技師現場會勘，初步判定沒有立即危險，但確實是工地施工造成的損壞，共有7戶受到影響，建管處已將該建案列管，並要求建商盡速完成修繕，否則未來將不會核發使用執照。

定泰建設指出，目前已蓋到2樓，開挖時都有鑑定報告確認安全無虞，也都提供觀測報告給居民，現勘確認鄰損集中在加蓋違建部分，未損及主建物，會負起責任填補裂痕，盡快在近日完成修繕。