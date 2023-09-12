蘋果發表會將在台灣時間13日凌晨登場，除了iPhone 15備受全球關注之外，包括Apple Watch Series 9、Apple Watch Ultra 2手錶及Type-C版AirPods Pro等產品，外傳iPad Air 6則會直接在官網上販售，不會另行舉辦發表會。

綜合外媒報導，iPhone 15會分為四種機型，包括螢幕為6.1吋的15、Plus以及螢幕為6.7吋的Pro及Pro Max機型，全系列採用動態島與Type-C充電接口，Pro以上機身採用鈦金屬與LIPO技術，機身更輕巧的同時縮小邊框。

除了新手機之外，蘋果預計推出全新Apple Watch在感測器與晶片處理器進行升級，外觀可能不會出現太大變化，但感測能力的提升將增加配戴偵測的準確度，更突出的晶片能力則讓運作與搜尋的效率更優異。

外傳，蘋果也預計在此次發表會推出，使用Type-C充電接口的AirPods Pro 2耳機，但爆料者提到，性能可能不會有太大調整，主要修改充電機口，最快要等到明年才會推出第三代AirPods Pro耳機。

此次發表會的重點仍在iPhone 15系列新機上，iPad Air 6則預計在10月公開，升級成M2晶片，不會另外舉行發表會，將直接上架官網。