位於東京的一家資產管理公司Evarich預估，日本央行可能不再執行YCC（公債殖利率曲線控制）政策，並盡快結束負利率，故自己管理的資產雖已有兩成都是日本金融股，但還是不夠應會繼續買進。

Evarich旗下的基金Nippon Growth Fund，今年的報酬率已近38%，基本上已算全球的佼佼者，目前資產規模為160億日圓，約1億美元左右。Evarich預測，日本金融族群在未來18個月的股價，可能會再高上一倍。

彭博社統計，過去1年以來，日本銀行類股的股價至少大漲50%，因為市場猜測日本物價與加薪的漲頭可以持續下去，日本央行就可早日調升多年以來壓縮當地銀行營收的超低利率。

資金管理業者Atom Capital Management認為，日本央行行長植田和男似乎暗示，調升利率的時間會比預期要來得早，應該在明年就可以看見，故股價淨值比偏低的日本銀行類股，應該還有3成漲幅空間。

Atom Capital Management指出，去年12月，日本央行將10年期公債殖利率可容忍的上限放寬1倍，市場大感意外，所以買入日本銀行類股。另外，由於中國經濟成長蹣跚，陸股已失去魅力，日股正享受著外國資金的流入。

摩根大通證券日本分行根據2008年以來的模型數據說道，投資人現在已是滿手日本銀行類股並創新高紀錄。不過，萬一沒有買家願意接手，遭賣出的日本金融類股，那麼漲勢也不容易持續下去。

彭博社指出，由於日本幾家最大銀行業者，所持有的日本公債到期期限都比較短，故較高的殖利率不太可能對這些銀行的資金造成壓力。績效佳的Evarich再次強調，未來3年將日本通膨壓到2%以下有困難度。日本銀行業者將在一年半內，股價可望再漲一倍。