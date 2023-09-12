8月實徵淨額與上年同月比較，以證券交易稅及營業稅各增加79億元及35億元較多，而綜合所得稅減少96億元。累計1至8月實徵淨額與上年同期比較，以綜合所得稅增加930億元、營利事業所得稅增加719億元較多，而土地增值稅減少172億元。

營利事業所得稅8月實徵淨額143億元，年減少4億元(-2.4%)；累計1至8月實徵淨額8024億元，較上年同期增加719億元(+9.8%)，主因結算申報自繳稅款增加。

綜合所得稅8月實徵淨額819億元，較上年同月減少96億元(-10.5%)，主因盈餘分配所得扣繳稅款減少；累計1至8月實徵淨額6117億元，較上年同期增加930億元(+17.9%)，主因結算申報自繳稅額、利息及薪資所得扣繳稅款增加。

營業稅(含金融業營業稅)8月因適用外銷零稅率營業人申請退稅減少，營業稅實徵淨額負46億元，較上年同月(負82億元)增加35億元。累計1至8月實徵淨額3631億元，較上年同期增加155億元(+4.5%)，主因升息致金融業營業稅增加、國內需求穩定、適用外銷零稅率營業人申請退稅減少，以及電子零組件、礦產品、基本金屬及其製品等進口稅額減少之交互影響所致。

證券交易稅方面，8月及累計1至8月上市櫃股票平均每日成交值為3921億元、3352億元，分別較上年同期(2522億元、3099億元)增55.5%、8.1%。8月證交稅實徵淨額221億元，較上年同月增加79億元(+56.1%)；累計1至8月實徵淨額1289億元，較上年同期增加54億元(+4.3%)。

前8月實徵淨額占分配預算數之比率，前8月主要徵起稅目中，實徵淨額占分配預算數比率大於100%者有贈與稅(177.7%)、遺產稅(165.2%)、綜所稅(132.4%)、證交稅(126.6%)、營業稅(118.2%)、關稅(113.0%)、營所稅(109.3%)、貨物稅(108.7%)、房屋稅(105.9%)及牌照稅(103.6%)，低於100%者有菸酒稅(97.4%)及土增稅(72.6%)。