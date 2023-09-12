台中市大里區光正國中廁所老舊，不僅滲水泛黃，廁間多處補丁，立委何欣純（右二）爭取460萬經費整修。（立委何欣純辦公室提供／潘虹恩台中傳真）

台中市大里區光正國中廁間老舊，不僅易滲水、阻塞，更留下不同工程的補丁，立委何欣純12日表示，日前爭取國教署全額補助經費約460萬到位，盼能解決校方煩惱已久的問題；公廁改善後將提供師生優質的如廁環境，令師生既興奮又期待。

台中市大里區光正國中正心樓東側1到4樓廁所老舊，雖然用心維護，但管線頻頻破裂漏水，導致牆壁滲水，馬桶、便池也因長久使用泛黃、阻塞，廁所傳出異味。校方過去限於經費不足，僅能治標修理，長期下來東挖西補，廁所留下多處醜陋的補丁與傷痕，全校師生深以為苦。

光正國中家長委員會見狀，向立委何欣純陳情，希望能協助解決廁所長久的問題。何欣純積極爭取國教署補助納入行政院教育部國中小老舊廁所改善專案經費，日前接獲核定補助約460萬的消息，大家期盼已久的整修工程經費終於有著落，令全校師生與家長高興不已。

光正國中校長張祥宜說，廁所改善工程將於今年9月辦理工程招標，預計11月開工、明年2月前完工驗收；完工後的廁所通風良好、採光充足，兼具美學設計，預期能提供優質環境，而廁所前等待的座位區設計，更將成為學生們聊天談笑的場所，也成為校內亮點場所之一，充滿期待。

立委何欣純表示，她一直以來都在為孩子的幸福打拚，爭取校舍耐震補強、老舊校舍改建、班班有冷氣、老舊廁所改建，以及兒童遊戲器具、中央廚房、視聽教室、風雨操場、籃球場、運動操場等爭取更新，讓校園成為安心安全的學習場所，營造更優質的教育環境，希望為孩子打造幸福生活。