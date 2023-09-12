據國家圖書館最新統計，111年紙本出版量中，「兒童讀物」以12.63％居首，且連續3年逆勢成長，博客來也公布統計指出「童書」居博客來書籍TOP1品類，並宣布每月的12日和22日為「兒童日」，推出優惠。

博客來分享2023年1到8月童書暢銷TOP10與閱讀趨勢，本土作家表現卓越上榜過半，翻轉過往由翻譯繪本領軍的熱銷樣態，且不論是故事小說、科普百科或繪本都有此趨勢，如2022年度暢銷童書作家陳郁如、胡妙芬、鄭宗弦、賴曉妍、賴馬等，而國小教師林怡辰首次跨足童書領域即入榜中。

博客來指出去年童書年度冠軍《仙靈傳奇》系列，今年完結篇《鏡道（仙靈傳奇6－完結篇）》再奪冠，2022年小學生最愛科普童書《達克比辦案系列》，其系列續集《海洋酷斯拉》在不到兩個月內也迅速攀升至童書類亞軍，平均日銷近百本，成為爆發力最強的童書。其中的主角「達克比警探」今年7月也推出IP玩偶，廣受小朋友喜愛。童書故事類常勝軍還有鄭宗弦的《穿越故宮大冒險》系列，今年推出第8集，人氣不減登暢銷第六名。

另外，新學期開始，許多小學生面臨閱讀挑戰，這促使圍繞著校園生活的橋樑書如《用點心學校》、《安心國小》、《君偉上小學》，以及《山雨小學1：愛哭公主上學去！》成為家長首選，在輕量閱讀中，幫助孩子解決環境適應問題。

博客來兒童日開張，除了獨家首賣有聲書《格事話－另一種格林童話》，集結林志玲、張震、陳柏霖、柯佳嬿、徐若瑄、五月天、桂綸美等24位明星共同獻聲，另有優惠三重送，包括消費滿2000元最高回饋10％等方案。