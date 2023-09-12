民進黨總統參選人賴清德今召開「國家希望工程」國政願景發表會，第一項宣布政策「0-22 投資未來世代」。賴清德會後開放媒體提問，幾乎讓媒體問好問滿，不過被問到「藍白合」、「被馬英九指嚴重危害兩岸關係」及「就說大直民宅案的重建會不會比照維冠大樓」，則沒有回應。

賴清德先前因為多時不受訪，遭到外界詬病，認為選情好，就想打安全牌；上週第一場「國家希望工程」國政願景發表會，獨白27分鐘，沒有開放提問，不料同日爆發老家疑似違建新聞，隔天，賴清德終於打破沈默，親自說明萬里老家一事。

昨天第二場國政記者會，賴清德獨白45分鐘說明「0-22 投資未來世代」，由於又安排來賓致詞，加上開放記者提問，早已超過表定結束時間，急壞了一旁的競選總幹事潘孟安。

媒體提問時，原本坐在聽眾席上的潘孟安開始坐立難安，一直小聲說，「太久了啦」；主持的發言人郭雅慧不斷對媒體強調，時間已經超過，「這是最後一題了」，不過賴清德一派輕鬆，不時手插口袋說，「沒關係讓他們問」。

結果記者「意猶未盡」，急壞了一旁賴清德幕僚，但賴清德還是說，「沒關係」，更親自點名舉手的媒體；只見記者問題「越來越展開」，連發言人陳世凱也忍不住走到賴清德旁邊以時間為由，提醒記者會結束，並強調還有問題由發言人代答。

雖然賴清德難得開放讓記者「問好問滿」，但是被問到「藍白合的影響」，不知道是忘了回應，還是刻意「默默忽略」；對於馬英九對他的批評及大直民宅倒塌問題，更是直接跳過，指示發言人會回應。

但是對於日前爭議不斷的老家疑似違建，反而「直球對決」，直接邀請記者到他老家喝茶看看就知道了。