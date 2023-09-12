台灣知名YouTuber阿滴，創辦YT頻道「阿滴英文」，又新增個人頻道「阿滴日常」，主頻道有高達277萬訂閱數，以豐富有趣的方式分享英文知識，也會曬出有趣的日常生活；日前阿滴曬出一張女生背影，驚呼「不可能吧…」，下一張照片揭曉女方身分竟是女星侯佩岑，超新奇組合引發關注。

阿滴11日在Instagram限時動態上貼出一張女生在板上簽名的背影，文字寫下「不可能吧…」，下一張就曬出三人正面照，只見女星侯佩岑在畫面正中央，身邊是阿滴和網紅眼肉芽，兩人手上都拿著侯佩岑的創作書籍《看見你，聽見我，遇見愛》，兩人的封面上都有侯佩岑特意寫的一段話，阿滴再次表示「不可能吧！！！」也曬出與侯佩岑的雙人合照，心情十分愉悅。

阿滴與侯佩岑合作。（圖／翻攝阿滴Instagram）

侯佩岑也轉發阿滴的限時貼文，寫下「謝謝阿滴的招待~好開心認識你！」侯佩岑4月曾在社群平台開心發文：「終於～ 等了好久第一本由我自己創作的童書，終於要開始預購了！」她透露二十多歲時就有這個奇幻故事的雛形，直到她當了媽媽才決定用童書的方式呈現，侯佩岑直言：「主要是因為我現在最常跟孩子一起做的事，就是共同閱讀，而我總是能在孩子讀的故事裡找到許多感動，所以也希望藉由米米與白雪的故事，帶給大人和小孩一些溫暖和療癒，讓我們一起學習看見，學習聆聽，學習愛」。

侯佩岑表示很開心認識阿滴。（圖／翻攝侯佩岑Instagram）

侯佩岑也提到：「書中有我自己中英文沉浸式閱讀的QR Code，掃描後可以循環播放，讓我為你朗讀喔」，她透露這本書籌備了2年時間，她和孩子們都很興奮，《看見你，聽見我，遇見愛》已開始販售。