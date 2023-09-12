民進黨總統參選人賴清德民調持續領先，反觀在野尚未整合。國民黨高雄中生代議員所組成的KK政線今（12）日喊話，國民黨黨中央應盡速與民眾黨展開黨對黨協商，總統應採「侯柯配」，內閣則依不分區立委得票比例分配部會。

KK政線成員、高市鳳山立委參選人鍾易仲指出，當政黨可憑一己之力拿下行政權或立法權，一黨治理是理所當然，過去國民黨、民進黨輪流執政都是循此模式。

然而，當一黨之力不足以勝選，那麼尋求理念立場相近的其他政黨在選舉前結盟，勝選後依事前協商分配聯合政府職權，在德國、法國等成熟民主國家是常見運作模式。

鍾易仲提到，在民進黨已然成政治大魔王情勢下，國民黨固然要正視民眾黨崛起、國會三黨不過半、兩黨合作才能下架民進黨的事實；同樣的，民眾黨也應正視國會席次藍大於白、國民黨縣市長及議會居多數的事實。為了未來政權能順利運作，雙方應以「侯柯配」為基礎進行協商，總統侯柯配，行政院部會閣員則依國會政黨得票比例分配，這是雙方尊重政治現實下的可行方案。

KK政線成員、高市左楠區立委參選人李眉蓁表示，我國現行憲法雖趨近於半總統制，但總統副總統分屬兩個政黨、內閣依政黨得票比例分配，並非憲法所不許，重點在於兩黨能否誠信以對、大公無私、相忍為國。

李眉蓁進一步指出，國民黨和民眾黨在兩岸政策、中美關係、國家大政上理念相近，在政黨性格上都屬中庸理性，具有充分合作的基礎。如果兩黨能順利協商，讓總統與副總統之間、行政院長與閣員之間、立法院藍白立委之間有明確的合作準則，台灣政治新模式值得期待。

鍾易仲、李眉蓁也說，具內閣制精神的總統制在台灣前所未見，日後當然會有很多狀況發生，如副總統為備位元首，如果接任要如何建立新秩序？撤換及新任命閣員的運作機制為何？國會如何貫徹兩黨共同決議？這些問題以後還需要大家以高度政治智慧來解決，然而走向藍白共治，帶領台灣遠離戰爭、告別民粹、斬斷貪腐、重振經濟，這是兩黨必須要一起扛起的歷史責任。