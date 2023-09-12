Rafale Vs F-35

隨著法國日益積極爭搶戰機市場大餅，美國在相關產業的霸主地位可能受到愈來愈多挑戰。正值德國阻止「颱風」（Typhoon）戰機交付沙烏地阿拉伯，還有以色列不斷反對美國賣F-35給卡達之際，這或許是法國達梭航太（Dassault Aviation）進一步在中東促銷「飆風」（Rafale）戰機搶市的大好良機。

據《防務新聞》（Defense News）報導，法國防長勒克努（Sébastien Lecornu）7月訪問卡達，希望能加強兩國的戰略合作夥伴關係。就在他結束訪問後，消息傳出，卡達可能會繼2015年買24架、2017年加購12架後，再選擇添購24架「飆風」戰機，使整支機隊達60架。儘管卡達國防部尚未宣布決定，但分析家認為，這軍購案很可能成交。

防禦分析公司「預測國際」（Forecast International）軍事國防市場總監達林（Dan Darling）說，考慮到沙國已有「飆風」，以及法國「幻象」（Mirage）2000-5戰機，他們會重返談判桌，尋求再下訂單，就不足為奇了。

他並指出，至於卡達會想要有60架「飆風」組建機隊，是基於兩個原因，除了政治目的外，就是加強威懾力。他強調，大型軍購案都附帶政治要素，彼此都靠採購來獲得影響力。

「飆風」（Rafale）vs.「颱風」（Typhoon）戰機

另一方面，「航空動力諮詢」（AeroDynamic Advisory）總裁艾波拉費（Richard Aboulafia）已追蹤戰績計畫超過30年，而他也贊同，外交利益是關鍵。他指出，有鑑於卡達最近和波灣鄰國的歷史，政府視戰機為買通戰略關係的機會，而這對它來說極為重要。多哈近年面臨外交危機，有好些國家指控它資助恐怖組織。

不過，至於在大中東地區誰會成為「飆風」下一個顧客，專家卻有不同的看法。艾波拉費認為，儘管美國同意出售F-35給沙烏地，但按照邏輯推理來看，利雅德還是可能採購。他指出，沙烏地已經向美國買了F-15，當然會想買F-35。然而，由於它很想繼續維持雙源供應，因此會向另一家供應商採購另一款戰機。既然「颱風」採購受阻，除了法國外，實在也沒有別國了。

相對的，達林卻認為，儘管德國反對賣「颱風」給沙烏地，可能對「飆風」有利，但利雅德近年才買了超過80架F-15EX，並已表達有意買F-35，可能不會有太大興趣採購法製戰機。