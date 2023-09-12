據統計，今年前8月台股累積上漲17.7%，而在135檔主動式台股基金中，有9檔基金交出超越大盤四倍之報酬率；列名的9檔基金，發行的投信包括日盛、野村、統一及路博邁等。統一投信入列的2檔基金分別為統一全天侯及中小基金。

統一台灣高息優選基金為統一投信睽違16年後再度募集的台股基金，統一投信旗下多檔台股基金成立以來創下十倍以上的累計報酬率，投資團隊長期出色的績效表現，加上這檔基金主打股息與成長雙高優勢，直擊投資人想要「領息、填息還要賺資本利得」的最大心願，獲得投資人熱烈追捧。另外，這檔基金也是統一投信旗下首檔具配息機制的台股基金，同時提供累積型及月配息兩種級別，滿足穩健型投資人及領息族的需求。

統一投信暌違16年，再度募集發行統一台灣高息優選基金，統一投信總經理董永寬特別指派統一奔騰基金經理人陳釧瑤，兼任新基金經理人，希望再創優異績效，回報投資人。陳釧瑤認為，今年火紅的AI族群現在進入到第三階段，要更精細選股，因為真AI股價都漲多，已經反映到明年的20倍本益比，或是在產業鏈有獨特角色，可能現在有新競爭者出現，當後面沒有利多支撐股價更進一步上漲，股價會比較沒有動能。

下一波看的是半導體！當AI已經漲到一個位置，現在市場共識是半導體的庫存調整已經快一年，很多有價值個股已經跌到相對低點，因為佔權值重，會推升指數，所以台股目前震盪打底，第四季到明年第一季有機會回升。