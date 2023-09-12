南港老爺行旅攜手「驚喜製造」旗下「互動餐飲」，將全台獨創的「無光晚餐」結合住宿，推出「5252」一泊二食住房專案。（福容大飯店提供）

房內設置可樂果抱枕、福容花蓮店X可樂果聯名包及免費贈送復古童玩組，好拍好玩。（福容大飯店提供）

住房專案獨家設計勿擾卡、可樂果造型酷卡，旅客可免費帶走留作紀念。（福容大飯店提供）

時序入秋，舒爽的天氣正適合出遊。觀光旅宿業為了拉抬暑假後的住房商機，紛紛結盟其他品牌，用強強聯手的方式規劃特色住房，吸引民眾入住。福容大飯店花蓮店和聯華食品首度合作，推出全新「可樂果主題房」，好拍好玩又好吃。南港老爺行旅則攜手「驚喜製造」旗下「互動餐飲」，首推全台獨創的「無光晚餐」一泊二食住房專案，帶領旅人享受伸手不見五指的創意用餐體驗。

近幾年，主題房型夯，期間限定的主題房型總能推升住房率，福容大飯店花蓮店和聯華食品聯手打造全新2款「可樂果主題房」，滿足不同客群需求。其中「1971年遊樂園」，有雙人入住、4人入住的房型，由飯店的吉祥物莫那、督門和可樂果吉祥物果哥、捲弟領軍，房內設置可樂果抱枕、福容花蓮店X可樂果聯名包及免費贈送復古童玩組；此外，還能讓旅客免費帶走獨家設計勿擾卡、可樂果造型酷卡等。

另一款主題房則是改造家庭套房為「三代同堂」，其中一間更改造成大稻埕街景，巧妙呼應1971年創立於大稻埕的可樂果品牌，復古風直接拉高拉滿。即日起兩人成行入住「1971年遊樂園」，售價5499元加1成起，平均每人3024元起；8人同行入住「三代同堂」12999元加1成，平均每人最少1787元就可入住期間限定的可樂果主題房，專案均附贈隔日早餐吃到飽。

此外，館內還提供可樂果藏寶圖，旅客可在飯店闖關，找尋9種不同口味的可果印章，集滿6個口味即可兌換小禮物；集滿9個可抽主題房住宿券。KTV包廂也同步改造成復古包廂，七彩霓虹燈和復古銀色雨絲簾閃閃發亮，復古懷舊感讓人秒回六零年代；在KTV消費滿5000元加贈可樂果小提袋變身的大禮包。

福容花蓮店與台北知名的旗袍租借「舊夢商號」合作，提供現場租借旗袍或唐裝，住飯店免費租借旗袍在主題房拍爆照片。（福容大飯店提供）

福容花蓮店也與台北知名旗袍租借「舊夢商號」合作，提供現場租借旗袍或唐裝，住客公開打卡，可獲贈可樂果不限口味1包，入住飯店還能得到「舊夢商號」9折優惠券，退房後3個月內使用完畢即可。

伸手不見五指「無光晚餐」互動式餐飲體驗，讓伴侶有更深入的互動。（老爺酒店集團提供）

期間內指定用餐日入住南港老爺最高房型「行旅套房」，專案優惠價5252元起。（老爺酒店集團提供）

致力於探索創新住宿體驗的南港老爺行旅，特別攜手「驚喜製造」旗下「互動餐飲」，將全台獨創的「無光晚餐」結合住宿，推出「5252」一泊二食住房專案。以打開人的五感世界為目的，帶領旅人享受伸手不見五指的用餐體驗。即日起至11月30日止，於指定用餐日入住，專案優惠價5252元起，即享原價4400元雙人「無光晚餐」體驗，相當於再加852元，即可入住南港老爺行旅最高級房型「行旅套房」，包含次日自助式早餐。

所謂五感是指視覺、聽覺、味覺、觸覺與嗅覺，透過五感探索世界，感知世界上的人事物。「無光晚餐」是一場極具創意的用餐體驗，「餐」與者將置身於黑暗環境中，讓味蕾成為主導感官，業者透露：「無光環境會強化一個人的嗅覺和味覺，讓每一道精心烹調的菜式都更加美味而神秘，並與同行的伴侶有更深入的互動，帶來一場驚喜不斷的美食之旅。」該住房專案周六及連假須加價。