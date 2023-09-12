屏東離島小琉球每年都有百萬遊客造訪，雖帶來錢潮但也對環境造成影響，對此，屏縣府劃設5處自然人文生態景觀區維護生態環境，但經學者調查效果有限，縣府因而計畫加收觀光保育費，將於15日舉行研商會議與在地導覽員討論可行性，後續再辦地方說明會蒐集民眾意見，若順利有望在明年4月實施。

2015年，屏縣府公告劃定琉球鄉自然人文生態景觀區，有小琉球肚仔坪、杉福、蛤板灣、漁埕尾、龍蝦洞等5處潮間帶，盼藉此維護生態環境，但經委託中山大學調查研究發現，因觀光快速發展加上氣候變遷等因素，該5處潮間帶及珊瑚礁一直有程度不等的衰退現象。

為此，前年縣府又公告杉福、漁埕尾、肚仔坪等3處潮間帶為保育示範區，規定同一時間進入各潮間以300人為限，且僅能行走在規畫的路線上，而每年12月1日至隔年3月31日為休養期，禁止所有人進入，4月1日至6月15日則為繁殖期，夜間8時至隔日清晨5時也禁止進入，6月16日至11月30日可從事夜間導覽解說，但需以紅燈光進行。

實施期間，縣府有鑑於「霧台鄉自然人文生態景觀區哈尤溪」的收費模式有成效，因此也計畫針對杉福、漁埕尾、肚仔坪等3處潮間帶收取保育費，目前規畫每人酌收60元，將於15日在琉球區漁會4樓會議室舉行「琉球鄉自然人文生態景觀區觀光保育費收費機制及蛤板灣潮間帶管理措施研商會議」，與在地導覽員討論收取保育費的可能性。

縣府表示，保育費議題在去年6月的漁業及保育小平台會議中提出後，地方反應良好，目前持續與地方導覽人員進行意見交流，待研商會議溝通出合適的實施方案後，將盡速舉辦地方說明會、蒐集民眾意見，若一切進行順利，有望明年4月執行。

縣府指出，若小琉球開始酌收保育費，以每年逾10萬人進到潮間帶計算，可帶入近千萬收入，這筆費用除可用於生態調查、管制人員聘僱外，還能做地方回饋等，非常有益地方發展。