雲林縣品德教育教材研發及推廣中心設計的品德文創小物，作為鼓勵小朋友之用。（周麗蘭攝）

鎮西國小校長陳嘉銘（左五）到社區宣導老幼都是寶。（鎮西國小提供）

雲林縣府2020年自行編定品德教材，在國中小全面推動品德教育，今年即將滿4年，效果逐漸發酵，小朋友變得有禮貌，老師也較容易開口說「愛」，今年將再編定國中教材，以體驗式引導國中生。

雲林縣品德教育教材研發及推廣中心設於斗六市鎮西國小，教育處2020年召集150名校長、主任、老師編輯雲林縣自訂品德教材，全縣156所小學每周固定上課1小時左右。

鎮西國小校長陳嘉銘表示，老師上品德課程時有所本，除有文本也有學習單，又能鼓勵小朋友落實在生活的實踐與自我反省，3年下來小朋友變得有禮貌，老師們也變得更溫柔，較容易對孩子說「愛」、「寶貝」。

縣府教育處表示，有一位知名來賓到雲林縣不知道哪裡找廁所，巧遇一名小朋友為他指路，小朋友得知來賓的姓名，落落大方打招呼「原來就是您」，令外賓印象深刻。

教育處說，4年前編定的教材部分與當今社會脫節，今年將重新編修，下學期即可使用；為了更深度推廣，鎮西國小校內將新建「雲林縣品德教育教材研發及推廣中心」館舍。

縣長張麗善12日特地參與品德教育小組工作會議為品德夥伴們加油打氣，她表示，品德教育最要緊的是生活可以實踐、生命可以體驗、生涯能夠展現，希望每一個雲林小朋友都能有禮貌、心存感恩、孝順長輩、有誠信、懂思辨，勇於面對挑戰，熱愛生命尊重他人。

陳嘉銘表示，今年將會編定國中品德教材，但不是透過上課，而是著重於自我行為檢核，將推動「一不、二要」，不吸毒及聚賭、要心存感恩、要多運動，到時候發給每名學生一張承諾書，使用他們原本就閱讀的教材，例如木蘭詩與孝悌有關，不增加閱讀文本壓力。