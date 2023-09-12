農業部日前聲稱，超思公司巴西進口的雞蛋效期為120天，最後一批是5月30日裝船。卻被發現市售效期被標示為10月5日，農業部保證，是業者誤標，市面上絕無過期蛋。國民黨台北市議員李彥秀炮轟，農委會說保存期限90天，農業部卻改成120天，食安管理說改就改，重大食安意外，凸顯農業部沒有善盡輔導管理之責。

李彥秀批評，5月30日從巴西裝船進口的雞蛋，9月才開賣。這樣的期程，人民會安心？農業部稱，巴西蛋的保存期限可以到120天。但5月時，還沒升格的農委會時說法卻是，「進口雞蛋依進口來源國不同航程需時約1日至35日不等，雞蛋冷藏保存效期為90天。」

她質疑，農委會說保存期限90天，農業部卻改成120天。食品安全管理，可以說改就改？農業部計算巴西雞蛋的到期日，是以巴西雞蛋來源廠的包裝日為起始日。無論是90天、110天，還是120天才過期，如果以最後一批是5月30日裝船來算，加上巴西國內的包裝、運送時間，保存期限絕不會是9月30日。

李彥秀痛批，5月發生泰國進口雞蛋發霉事件，農委會聲稱已加強要求業者加強管理，進口蛋會依規定標示製造日期、有效日期等資訊。但3個多月過去，又出現巴西蛋有效日期標示錯誤的重大食安意外，農業部顯然沒有善盡輔導管理之責。她要求，農業部必須要公開市面上巴西蛋的來源廠包裝日，並明確落實相關期限標示。