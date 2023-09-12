每年萬聖夜前後總會出現大批人潮湧入日本東京都澀谷站周邊狂歡，澀谷區長長谷部健憂慮韓國梨泰院踩踏意外重演，今天特地呼籲民眾不要為參加萬聖夜活動到澀谷站周邊。

日本放送協會（NHK）報導，每年萬聖夜時，澀谷站附近總會湧現大批年輕人及外國人，引發外界憂慮可能發生糾紛或踩踏意外，尤其今年是日本將COVID-19（2019冠狀病毒疾病）降級後的首個萬聖夜，更讓澀谷區公所強化警戒。

就在今年10月31日的萬聖夜倒數50天時，長谷部健今天在記者會公布相關防範對策，包括從10月27日到11月1日間，依據現有自治條例禁止民眾在澀谷站附近的道路上或公園等公共場域飲酒。

而針對人潮可能最為擁擠的10月28日（週六）及萬聖夜當天，澀谷區公所也籲請位於限制路上飲酒地區的便利商店等店家配合勿販售酒類。

澀谷區公所也會在澀谷站附近安排百人規模的保全人員，在場引導民眾持續移動勿停留。

長谷部健說，目前可以預想進入10月觀光旺季後，人潮將十分擁擠，他們對能否確保安全安心抱持強烈危機感，「希望大家不要為了參加萬聖夜活動來到澀谷站周邊」。

富士新聞網報導，長谷部健的呼籲相當罕見。他提到韓國梨泰院嚴重踩踏意外說，「我們一直很擔心，什麼時候發生像去年韓國梨泰院般的事故也不足為奇」。梨泰院踩踏意外造成逾150人不幸死亡。