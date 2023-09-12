花蓮國際石雕藝術季今年邁入第13屆，文化局有別以往將記者會移師石材加工廠辦理，邀請知名的打擊樂團敲擊以石頭製成的打擊樂器，以呈現石頭特別的聲音。（羅亦晽攝）

花蓮國際石雕藝術季今年邁入第13屆，文化局長吳勁毅（中）透過敲打石頭，宣告活動9月30日止10月29日將在文化局園區登場。（羅亦晽攝）

花蓮國際石雕藝術季今年邁入第13屆，9月30至10月29日將在文化局園區登場，此次主題為「石宇宙」，利用石雕作品探討石材的原貌及雕刻的展現，另利用各式媒材呈現石頭不同的面貌，特別的是，文化局還邀請5國10名藝術家進行為期1個月的駐地創作，用石雕搭建起與世界交流的橋樑。

花蓮是石頭的故鄉，縣府自1995年起，每兩年辦理1次國際石雕藝術季，讓國內外藝術家透過作品相互交流，後來改成3年1次，今年為第13屆，文化局基於活動已邁入第28年相當不易，有別以往將記者會移師到全台唯一的蛇紋石加工廠辦理，邀請知名的打擊樂團敲擊以石頭製成的打擊樂器，搭配廠內洗石機器的水聲效果，呈現一場與眾不同的聲音饗宴。

策展人胡朝聖說明今年將活動主題定為「石宇宙」的原因，他說，石雕的發展有所侷限，許多藝術領域者認為其是一種現代主義式的藝術表現形式，甚至只是一項工藝，但他認為石雕不應只是在石材上創作，而是將石頭當作一種觀念或方法，讓藝術家在各種媒材上呈現出更多的發展。

他接著說，今年特展名稱為「心形之爆」，以「石本」、「石心」及「石形」的概念貫穿整體，呼應石宇宙不侷限單一類別創作媒材的核心，扣合「石」的主軸，延伸出各種媒介和想像；另外，歷年廣獲好評的「戶外創作營」，今年將由5國10位國際雕塑家進行為期1個月的駐地創作。

胡朝聖解釋今年戶外創作營均為國外藝術家的原因，上屆藝術季適逢新冠疫情嚴峻之際，國外雕塑家雖有報名，卻礙於邊境管制無法參與，因此這屆才邀請他們前來花蓮進行駐地創作。

文化局指出，石雕季期間除有精彩特展與戶外創作營，每周六、日於文化局「你來廣場」及「詩路」還有周末藝術市集和石破天驚工作坊，活動相當精彩。