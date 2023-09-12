前台北市勞動局長陳信瑜被訴，在局長任內不實核銷首長特別費，連自家食材、女兒外套、家人吃火鍋都報帳，總計詐取10筆共涉貪2萬2656元，且另涉嫌洩漏鏡電視勞檢資訊給民眾黨立委，陳12日到台北地方法院出庭應訊時否認犯罪，並表示會請律師提供資料給法官參考。

檢方起訴指控，陳2020年4月7日花1131元買養樂多、紅酒、甜奶酒、八角、肉桂粉等食材；翌日買打拋豬肉飯、沙拉、溫泉蛋、牛肉蔬菜、冷藏烤地瓜共184元；事後以「慰勞同仁餐飲」核銷。

同年4月12日陳花8290元購買女保暖長版防潑外套、童保暖連帽外套給自己及女兒，卻以「贈高市國際家具發展協會理事長禮物」核銷。

同年4月17日陳到火鍋店消費1539元，指示祕書以「與局長室同仁用餐」核銷。4月29日以5844元買落建、膠原飲、淨皙精、葡萄籽、減壓鞋墊、染髮霜、洗髮乳，以「因公贈禮」報帳。

同年5月10日陳母親節到高雄聚餐1208元，指示祕書以「請局長室同仁吃飯」核銷。5月24日陳休假回高雄與丈夫等家人用餐4017元，以與台灣石油工會副理事長、中石化工會理事長餐敘報帳。2021年10月28日陳休假消費627元，以「與市政顧問餐敘」核銷。

另2022年3月9日晚間，她將鏡電視勞檢資料LINE給立委蔡壁如，蔡再轉給立委賴香伶，由賴辦製作記者會資料涉及洩密。