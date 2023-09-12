蕭敬騰遠赴挪威錄音、拍攝MV。(華納音樂提供)

蕭敬騰在挪威街頭取景，吸引了當地居民的目光。(華納音樂提供)

蕭敬騰看到挪威美景，拿手機自拍紀錄這一切。(華納音樂提供)

蕭敬騰在挪威街頭享用當地美食。(華納音樂提供)

蕭敬騰在挪威街頭享用當地美食。(華納音樂提供)

「金曲歌王」蕭敬騰日前遠赴挪威奧勒松為新專輯錄音，他也在休息時間把握機會感受北歐風情，在市區悠遊散步，戶外咖啡廳坐下來享用美食，還到當地超市逛街採買，蕭敬騰說：「心情很好，沒有壓力，每天都有睡飽。」養精蓄銳為接下來的MV拍攝工作儲備體力。

蕭敬騰在挪威已度過將近兩周的時光，前期主要的工作是在吉斯克島(Giske)上的Ocean Sound錄音室為新專輯錄製，已完成個人錄製部份，緊接著就要展開MV拍攝，必須在有限時間和場景，找尋附近最適合的拍攝內容，對團隊是一大考驗，但蕭敬騰分享他的心情，笑說：「我跟所有來這的工作團隊和夥伴說我們都放輕鬆，沒有什麼完成不了，真的完成不了也沒關係，就彷彿漫無目的找尋自己的目的地，這種感覺很好。」

蕭敬騰每天往返錄音室和airbnb，順利完成錄音工作後，他放了半天假一路散步到市區，看到喜歡的甜點店就進去逛逛，買杯熱巧克力；走到奧勒松港口，看到一間有名的炸魚薯條店，他也顧不得桌椅還因前一晚下雨而溼答答，就么喝工作人員一起坐下來享用美食，為大家買單！座位旁成群的鴿子也不怕生，不斷飛到他桌上搶食，和他一來一往的互動，輕鬆的氣氛非常愉悅。儘管不少歐洲人因為蕭敬騰圍繞的攝影機而停下腳步駐足，也不減大家的興致，蕭敬騰更不時拿出手機自拍，想要留下挪威城市奧勒松的美景。

這次來挪威蕭敬騰和所有團隊一起住在airbnb，體驗當地慢悠過生活的感覺，他也趁休假去了超市採買，他彷彿挖寶一樣買了各式各樣的甜點餅乾，吃到好吃的還問說：「這我們回去之後還買的到嗎，太好吃了！」

於是拍MV的這幾天也是滿滿的零食裝滿車廂，拍攝的氛圍也和以往大不相同，大家都是隨便找個戶外位子或者大石頭就席地而坐甚至悠閒望著美景站著吃，輕鬆愜意不拘泥，蕭敬騰也穿著華麗的宣傳服和大家一樣隨興，也因為這樣的反差意外吸引了當地居民的目光，紛紛想要與他合照。

新專輯預計會在2023年底前推出，蕭敬騰希望這張新專輯能找到自己想做的並且也是聽眾想要的，希望達到這兩者之間的默契，是一張任何情況、任何時間聆聽都是沒有違和的專輯。也很期待新專輯的完成，希望盡快能與粉絲們交流分享。