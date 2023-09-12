肇事女士官長到殯儀館。（翻攝照片／洪靖宜高雄傳真）

吳姓高中生父親驗完屍後忍不住放聲痛哭。（翻攝照片／洪靖宜高雄傳真）

高雄市左營區翠華路與新庄仔路昨日發生一起死亡車禍，一對吳姓父子昨日傍晚停等紅燈時遭1名周姓海軍女士官從後方衝撞，其中17歲的吳姓高中生送醫後宣告不治。今日下午進行相驗，肇事的周姓士官長也在警方陪同下到場，吳姓高中生的父親驗完屍後忍不住情緒，當場痛哭失聲。

46歲的周姓海軍女士官11日傍晚5點多，行經翠華路、新庄仔路時，疑似精神不繼突然暴衝，撞到前方停等紅燈的2輛機車，其中1對吳姓父子遭嚴重撞擊，後座吳姓高中生還遭拖行，緊急送醫後宣告不治。

吳姓高中生今日下午相驗，吳母哭到無法起身需要人攙扶，被問到對於周姓女士官長昨日問完筆錄就離開，是否能接受？吳父說：「不能接受，現行犯怎麼能直接離開會不會太輕率？」，驗屍完後吳父也忍不住情緒，當場痛哭失聲，不停拿衛生紙拭淚。

周姓海軍女士官也在警方陪同下到殯儀館，被媒體問到：「有要對家屬道歉嗎？」、「當時很疲勞想睡覺嗎？」，並未多做回應。

海軍艦隊指揮部政戰主任少將林傳盛表示，表達深刻歉意和哀悼，對於後續後事協助會盡全力配合，周姓士官長部分也會配合警方調查，傷者也會持續關心。他提到，昨日周姓女士官長是參加單位人事考績作業講習，從屏東開車到營區，下午5點多結束準備返家，至於是否有疲勞或不舒服狀況？他回應，肇事原因都配合警方釐清調查，而事發後她本人也非常內疚。