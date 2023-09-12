你是否有過在YouTube觀看白噪音系列影片，心情也逐漸平靜下來的正向體驗？以「在桂花樹下聆聽舒緩的雨聲」這支大自然聲音影片為例，讓人頓時跳脫當下時空，腦海中頓時湧現假日出遊的悠閒情境，這就是白噪音（又稱為ASMR）神奇的地方。

土耳其攝影師Cihan Öncü曾說過，「在脆弱的世界裡，放鬆有其必要。」無論多微小的物件，都有其獨樹一幟的白噪音。意思是說，從剪指甲、洗髮、捏泡泡紙、打雷到流水聲等，都有其獨特的代表聲音。究竟，為什麼白噪音之於心靈療癒，具有如此強大的能量？

ASMR一詞最早是在2010年2月，由美國網友艾倫．珍妮佛（Jennifer Allen）創立，形容藉由ASMR帶入聲音富含的五感體驗，刺激大腦進而產生「顱內高潮」的作用。

《UCLA Health》報導一項研究使用磁核共振，將正在體驗ASMR的人類大腦轉譯為圖像。研究報告顯示，在與情緒和獎勵相關的大腦區域，神經元運作出現了顯著的峰值。

音樂藝術新聞網站《Ludwig Van》亦指出，ASMR旨在幫助人們放鬆和睡眠，並幫助緩解廣泛性焦慮。不過，據調查指出，僅有25%的人類，會對白噪音的聽覺刺激，感到十足愉快與放鬆。

然而，有實證指出，75%的人類聽到ASMR後，也會從而產生愉悅情緒並因此受益。流行歌手阿萊娜·卡斯蒂略 (Alaina Castillo)在接受《BBC》專訪時，將ASMR描述為「奇怪的平凡聲音，讓你有點踏實」。

疫情期間，音樂家也開始在作品中，善加利用ASMR，而流行歌手很快就跟上了這波最新趨勢。怪奇比莉（Billie Eilish）團隊聯繫了YouTube ASMR音樂網紅－Gibi，邀請她開發最新版本的ASMR，訴求類似女歌手扎拉·拉爾森 (Zara Larsson)使用輕柔呢喃的聲音，將想法透過YouTube影音，讓電腦螢幕另一端的網友聆聽觀看。

事實上，不同的腦波頻率具有不同功用。聽到α波的白噪音，大腦會呈現放鬆進而專注的反射機制，例如，森林踏青時聽見的潺潺流水聲；相對地，若一直繃緊神經，會呈現β波，也就是緊張和大腦疲勞的腦波狀態，容易累積壓力。

所以不管你是25%的共感族群，容易接收ASMR的療癒能量；或是75%的多數族群，相信都能透過聆聽白噪音，獲得重新開始的療癒動能！