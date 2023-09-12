「DevDays Asia 2023亞太技術年會」今年度主題為「AI聚能轉新局，生成造浪創未來」，遠傳受邀參展及分享兩個議程。首日開幕式暨記者會由行政院副院長鄭文燦、數位發展部政務次長李懷仁代表出席，會後並由遠傳資訊暨數位轉型科技群執行副總經理胡德民介紹遠傳展區，並就台灣產業科技佈局進行意見交流，也肯定AI將是驅動產業創新升級、打造台灣成為智慧科技島的關鍵力量。

胡德民表示，遠傳自2018年開始就確立以AI為轉型核心的方向，更重要的是透過IT上雲及串通跨40多個系統架構的營運大數據，建立雲端數據中台，打破過去的資料孤島，成為遠傳能夠快速投入AI、創新商業模式的基礎。隨著生成式AI爆發性成長，遠傳也善用自身數據力及微軟數位淨零戰略合作夥伴雙重優勢，迅速結合Azure OpenAI開發出包括OpenAI個人化推薦、AI電商引擎、以及現場展示的擬真人物數位客服等，並積極透過遠傳自身雲端數據中台及大數據治理經驗，協助企業及公部門能夠成功踏上數據及AI轉型之路。

遠傳friDay影音在近期上線的「OpenAI推薦片單」新功能，即是全台首創使用生成式AI影劇內容推薦的影音平台。結合Azure OpenAI，在遠傳雲端數據中台的基礎上，以對話式AI設計取代傳統單向式影片推薦，為付費會員量身定制推薦片單，上線之後客戶點擊觀看率提升近十倍，正是遠傳積極透過生成式AI科技提升客戶體驗、驗證商業模式、創造數位轉型價值的最佳實踐。

「DevDays Asia 2023」首日議程，由遠傳資訊暨數位轉型科技群副理梁奕清分享「連接企業資料：運用Microsoft Graph Connector拓展數據分析能力」，與來賓共同探討如何使用Graph Connector整合第三方應用程式、數據庫和網站等外部資料，提供全面的數據視圖和分析能力，強化數據洞察力，為AI模型和應用程式提供豐富的數據基礎，並實現AI-ready的能力。

遠傳資訊暨數位轉型科技群資深協理章鴻琳也將在明（12）日議程以「雲端數據中台的業務價值與大數據治理」為題，介紹遠傳如何在雲端環境下建立彈性的雲端數據中台架構，強化數據安全，支援預測分析與機器學習，以獲得客戶洞察、優化產品和服務，更促進創新與加速產品開發，帶來更高效、準確的數據驅動決策，獲取更高的業務價值。

同時面對大數據治理不同層面的痛點，遠傳如何透過完善數據資產目錄、檢核機制、權限控管與管理辦法，確保數據的品質、高可用性、合規性和安全性，降低數據儲存成本與風險。也希望藉由第一手經驗分享，幫助企業在數據治理的路上減少試錯，走得更穩健。