行之有年、全球最大型的數位藝術節「奧地利林茲電子藝術節」（Ars Electronica Festival），今年以「誰擁有真相？」（Who Owns the Truth？）為主題，台灣除了有兩件作品《Inter net》及《迴映》獲得「林茲電子藝術獎」新動畫藝術類榮譽獎，同時還有近50件作品參展，是目前台灣作品參展最多件的一屆。

文化內容策進院盧俊偉表示，台灣的科技以人為本且科技產品及服務具有國際聲量，加上創作能量豐沛，在文化科技領域的創作者一直挑戰以人文與藝術突破科技的邊界，而非讓科技定義我們的生活，「今年共有50件作品參展且兩件獲獎，是各方長期累績的成果。我們將持續深化國內文化科技創作者、業者與國際的連結與合作，增加台灣創作者及作品的國際能見度及跨域合作機會，讓台灣文化科技實力產生國際影響力。」

林茲電子藝術中心藝術節營運長馬丁（Martin Honzik）表示，來自台灣的作品多元且獨樹一格，令人印象深刻，「今年藝術節很榮幸能展出這麼多的台灣作品，也邀請許多台灣創作者與會，探討科技如何為人類服務。透過與文策院的合作，今年在林茲開花結果，不只建立友好橋樑，更能提供文化科技創作者一個自由表達、呈現多元文化的環境與國際舞台，加乘成效，邁向藝術文化、科技與社會共榮的未來。」

獲得「林茲電子藝術獎」新動畫藝術類榮譽獎，分別是「陽春麵研究舍」的《Inter net》，藝術家為陳姿尹、莊向峰；VR動畫作品《迴映》的創作者為陳昱涵、許晴雯、張瑞心、詹麗華、簡彤恩與吳沛錡等人。

此外，獲獎項提名或入圍的台灣作品，還有鄭先喻創作的《這可能是你》，獲「S＋T＋ARTS」獎項提名，在「S＋T＋ARTS」展區展示。蘇匯宇的《太空戰士：酷兒時間、逃逸與靈魂的緊急疏散 》則入圍現代汽車贊助的第五屆「VH AWARD」獎項決選名單，於藝術節期間在「Deep Space 8K」專區中展演。

參展作品來自工研院、虛實展演發展協會、台灣師範大學、台北藝術大學新媒體學系、清華大學、陽明交通大學等單位，總計將近50件作品，創下台灣作品參展新紀錄。