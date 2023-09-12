台大前校長管中閔退休後生活依舊忙碌，先是與作家楊渡出書，接著又捲進選舉傳聞，本人則依舊忙於學術交流。他在昨晚(11日)與加州柏克萊大學校長克莉絲特(Carol Tecla Christ)餐敘，卻被問到「為何選後1年才就任校長」，讓網友都好奇怎麼回答。

管中閔在臉書發文表示，昨晚參加了加州柏克萊大學的餐敘，恰巧和克莉絲特坐在一起，有了交流機會。過程中聊到許多問題，包括美中衝突下，華裔教授的招聘與流失，研究經費取得，以及學校本身必須面對的司法調查等。

管中閔說，克莉絲蒂表示這些都是政府的強力政策，自己頗為無奈，但仍要設法處理，接著反問管中閔，為何2018年就選上台大校長，還要等到2019年才能上任？

不過管中閔並沒有透露接下來的回答，也讓不少網友留言：「想知道管爺怎麼回答」、「應該把大學的脊梁翻譯成英文版，讓外界了解台大這段歷史」、「非常好奇校長是如何婉轉的回答當年卡管的問題」、「直接講白政治力介入校園！」。