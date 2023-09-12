因應物流趨勢，中菲行今天在桃園國際機場自由貿易港區（FTZ）正式啟用新的保稅倉庫，除了能強化整合全方位物流解決方案，更善用保稅區的地利優勢，讓供應商的存貨與在台灣加工的完成品在出貨前，享有保稅倉儲免關稅與貨物稅等優惠。

新倉庫位於桃園國際機場自貿港區C棟三樓，占地近48,000平方英尺（約1,340坪），提供客製化的貨架選擇、10個進出貨倉門和更寬廣的樓地板空間，以滿足具有大規模揀貨和包裝作業的電子商務客戶需求。目前，團隊正協助一個全球移動通訊系統半導體設計領導品牌客戶，推出新產品，而無論客戶在業務發展與成長階段的需求是什麼，中菲行的合同物流團隊，都能透由優化和協調各個物流環節，從卡車運輸、倉儲服務到與物流夥伴合作，有效整合金流與資訊流，與客戶的倉庫管理系統（WMS）即時對接同步。

此外，中菲行除了能通過單一聯絡窗口，讓客戶專注產品研發，更可配合客戶需求調整，在旺季有效管理倉庫空間。相關的細節還包括在揀貨和包裝之前進行質量測試、製作帶有序列號和製造日期的自定義標籤，與透過協調重新理貨和打盤同時支援多個配送點，將整個物流程序朝最佳化邁進。

值得一提的是，中菲行更是少數能為在當地沒有設立公司的國際客戶，提供客製化FTZ解決方案的第三方物流供應商之一，例如在這個新的保稅倉下，團隊即可協助客戶從在桃園和新竹的在地工廠收取產品貨物、存放再進行配送。