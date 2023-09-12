詐騙手法推陳出新，「詐騙簡訊」成為犯罪集團的慣用手法，為了和用戶建立更安全可靠的溝通管道，遠傳率先業界，即日起以「專屬短碼簡訊」發送遠傳官方訊息，只要是888開頭的6碼發送號碼(例：888100)，即為遠傳官方發送的服務與優惠訊息。專屬短碼簡訊能提高民眾辨識度、號碼無法被模仿，大幅降低被冒名行詐的得逞機率，民眾可以安心點擊簡訊連結，享受最貼心的數位服務。

「短碼簡訊號碼」由簡短易記的數字組成，通常用於特定用途，是可靠安全的簡訊服務，例如衛福部推廣的防疫專線「1922」、刑事局的反詐騙專線「165」等。短碼簡訊號碼必須向電信業者申請註冊，設定相關機制後才能發送使用，能提高民眾的辨識度、不肖份子無法偽造號碼。近年來國外政府與企業已廣泛運用短碼簡訊進行身份驗證、促銷抽獎、舉辦票選活動等，消費者可迅速識別短碼簡訊的合法性，從而降低受騙風險，頗受好評。

為了提供用戶更安全、可信賴的簡訊溝通方式，遠傳率先同業，自今年8／22起推出短碼簡訊，第一階段將運用於發送遠傳用戶的優惠通知、客戶維繫、新服務推廣等內容；未來所有遠傳官方發送的簡訊號碼，均將分階段導入888開頭的6碼短碼簡訊服務。用戶可以安心點擊簡訊內的網址連結、輕鬆進行線上服務，享受便捷的數位生活。

遠傳積極打詐不遺餘力，2018年與刑事局共同展開「打詐」霹靂行動，並全台首創「AI預測詐騙自動偵測系統」，詐騙偵測率高達92.5％，5年來累計攔阻224萬筆詐騙簡訊、171萬通境外電話、4.3萬筆惡意網址。更持續發揮所長，於去年推出「防駭心守護」、「兒少心守護」加值服務，防止駭客、病毒與僵屍網站入侵手機，擄獲30多萬名用戶青睞，「打詐」戰功獲高度肯定，是電信業名副其實的「打詐模範生」。