許多夫妻可能會因為生活中的許多因素導致感情失和。一位結婚3年的牙醫師娘近日發現，老公最近1個月開始瘋狂關心她的牙齒，且態度帶著某種抱怨和嫌棄，她一查才發現，原來老公竟包養了一位牙齒潔白、按時用牙線的妹妹，讓人妻忍不住感嘆，「身為牙醫老婆牙齒不夠完美被外遇了耶」，在兩人偷情的對話紀錄中搜尋「牙齒」關鍵字更多達37次，貼文曝光後引發熱議。

原PO在Dcard發文表示，身為木頭男的老公平時溫順，只是對於自己了解的東西相當執著，會要求身邊的親友一起達到完美，像是因為家裡沒有瀝水架，所以餐具洗完一定要馬上擦乾，另外老公也會24小時全力放送牙齒相關知識，「照三餐關心我的牙齒，早期還會掰我牙齦一顆一顆看」，不過原PO認為牙齒歪、不夠白等美觀問題不太重要，定期檢查健康沒問題就好，兩人溝通後老公也決定接受。

沒想到近一個月，原PO再度受到老公對於牙齒的瘋狂關心，對話中帶著某種抱怨跟嫌棄，兩人對話也因此越來越少，難得聊起來後，沒幾句就馬上結束對話，結果原PO一翻老公手機就抓包偷吃證據，「原來是找了牙齒潔白、按時用牙線的妹妹包養啊」，更讓原PO傻眼的是，「對話紀錄搜尋關鍵字牙齒37／37」，讓她決定開始準備離婚手續；從對話內容可以發現，原PO老公跟偷情對象時常聊到牙齒，「妳的牙齒的確很好看」、「我家那個不太整，平常也不用牙線」。

對此，許多網友紛紛回應，「看到聊天記錄都是牙齒，直接笑出來」、「離婚以後可以把贍養費拿去弄牙齒」、「關鍵字：牙齒37／37，我真的笑出來對不起」、「真的聽過醫科類的玩很大，喝茶包養樣樣來，牙醫圈怎麼樣我就不清楚惹，原PO加油」。