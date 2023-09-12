每位流浪的街友，有著不同故事，有人是無家可歸，有人是有家卻不想回。一名來自屏東車城、現年42歲，住在艋舺公園20多年的王小姐接受《中時新聞網》訪問痛訴，「從國小到國中遭獸父蹂躪的恐怖記憶。」她語帶顫抖地說，「現在睡覺還是會夢到爸爸對我(性侵)...我不想回去那個家，正面看到爸爸」。

【角落的聲音】萬華女街友童年慘痛遭遇！ 痛揭「最大夢魘」：不想回那個家

王小姐自訴，「我國小被爸爸性侵到國中，後來才轉學到屏東市某個孤兒院，讀完高中後就離開那個家，就來這邊(艋舺公園)了。」對於當年遭性侵的認知為何?王小姐則說，「不知道！我只知道不舒服、想離開那個家，但考慮到爺爺奶奶他們...」不過，她坦言，「曾跟奶奶講過爸爸對我...但奶奶不信她兒子會對我這樣(性侵)...」直到就讀國中後，奶奶常去孤兒院看我，才明白全部的事情。

王姓女街友驚恐地說，「至今仍會夢到爸爸對我(性侵)」。（游定剛拍攝）

藏在童年多年的祕密，獸父伸狼爪時不時會發生，持續了好多年，想要對外求助，又怕別人覺得她很奇怪。王小姐驚恐地說，「到現在還是會夢到，爸爸對我那樣(性侵)，對對對...我會慢慢的，不再想它，只是這幾天才收到姐姐打來說，『爸爸中風妳回來看他。』」她卻說，「我陰影蠻大的，不想再回去那個地方」。

王姓女街友住在艋舺公園20多年了，一旁是愛犬妞妞。（游定剛拍攝）

高中畢業那年，王小姐堅決離開充滿恐怖記憶、已經不是自己家的家，獨自北上流浪過生活。王小姐先是未婚生了兩名小孩，後來在艋舺公園認識現認丈夫，又再生了三名子女，不過因家庭經濟狀況不佳，最後忍痛將五名子女，送給國外家庭來收養。為人父母親，只能靠對方寄來照片，一解思念兒女之情，知道子女一切都安好，那就是最大的幸福。

王姓女街友拿出五名子女照片，向記者一一介紹。（游定剛拍攝）

王小姐從家當裡翻出小孩的相本，她滿臉喜悅向記者一一介紹，「這是最大女兒，人現在在美國，其他四個都在瑞典，分別在兩個不同家庭。」話鋒一轉，她哽咽地說，「我的心願是，三個小孩看能否回到我身邊，也希望他們能健健康康」。

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