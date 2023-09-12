9月14日晚上11點是「鬼門關」的日子，小孟老師在臉書上分享農曆7月後財運爆棚的前5名星座，依序是巨蟹座、射手座、處女座、天秤座、獅子座，其中第1名的巨蟹座能透過良好的人緣，來獲得許多發展機會或賺錢管道，可好好把握。

▍第5名：獅子座

鬼門關後金星進入獅子座，顯示獅子座偏財運旺，若是從事業務方面的人，容易透過客戶關係不斷介紹新客戶，使他們業績步步高升。

▍第4名：天秤座

天秤座在鬼門關後穀神星與火星將進入本命宮，正、偏財運都超級旺，尤其在事業方面能受到老闆注目，也能夠發揮所長，同時提升自身價值，有望獲得加薪機會。

▍第3名：處女座

喜歡廣結善緣的處女座在鬼門關後，太陽將進入本命宮，能得到身邊朋友的回饋與幫助，尤其過去受過他們幫助的朋友，在下半年都會紛紛回籠，甚至會提供許多賺錢的機會。

▍第2名：射手座

鬼月後射手座的工作實力將會越來越穩定，加上平時會做一些可靠型的投資規劃，所以能順利獲得許多被動收入。

▍第1名：巨蟹座

巨蟹座在鬼月後財運爆棚，尤其在人緣方面更是旺到爆，有望遇見欣賞他們能力的人，給予許多發展機會或賺錢管道，建議可多參加活動或制定理財計畫，因為當需要第一手消息時，身邊就會出現可靠的人力資源或管道來幫助他們。