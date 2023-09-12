彰化肉品市場11日電腦被駭客入侵，位於台中大安市場也遭殃，疑被同犯罪集團要求比特弊贖金，今天下午已向警方報案。大安肉品市場表示，廠商昨緊急搶俢，延後5個小時於下午4時15分恢復正常拍賣，交易頭數為1667頭，幸未造成其他損失。

大安肉品市場表示，這是該市場成立40多年來首次遇到情形，該市場和彰化肉品市場是兄弟市場，關係密切且友好，兩市場討論後，懷疑昨同被駭客入侵電腦，是同犯罪集團所為。

大安肉品市場指出，平常市場為早上11時進行拍賣，昨8時打開電腦進行事先作業，發現電腦有異樣，緊急通知廠商處理，直到下午4時15分完成修復，延遲5個小時才正常交易，4小時共計成交1667頭。

大安肉品市場主要供應大台中地區、苗栗以及新竹，由於留置豬隻都是晚上10時進行屠宰，所以並不影響今日市場販售，今日拍賣場電腦均已恢復正常。

兩個肉品市場電腦被駭客入侵後，螢幕畫面同樣顯示英文字內容，提供一個網址，要求點入網址後，再依指定的ID進入，對方將會說明要求的比特幣金額；市場今天下午已向大甲警分局報案，並提供相關資訊供警方追查。