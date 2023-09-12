金融監督管理委員會昨（11）日於台灣金融研訓院舉辦「112年金融教育優良案件頒獎典禮暨研討會」，由金管會主任委員黃天牧頒發獎座及感謝狀獎表揚本次活動獲獎單位，並呼籲各界繼續攜手努力提升國民金融素養，期待獲獎單位如散播蒲公英種子的風，將正確金融知識推廣至臺灣各角落，實現普惠金融的理想。

黃天牧指出，金融素養是民眾實現夢想的路徑圖，如何協助民眾將接觸到的金融資訊轉化為金融知識，並讓金融知識能協助民眾做出正確的金融決策，是所有金融教育推動者共同努力的目標。金融教育能夠為金融環境注入更多的信任，呼籲各界繼續攜手努力，將金融知識推廣至不同區域及對象，深化金融教育質量，提升國民金融素養，實現普惠金融的理想。

金管會主委黃天牧認為得獎的金融機構是微風，要把金融知識的種子散播到臺灣各角落。（圖／金管會提供）

金管會提供的資料顯示，本次甄選活動報名十分踴躍，有15家金融周邊機關及金融同業公會、30家金融機構報名參加甄選，審查會議依實用性、創新性、普惠性及成效性，評核優良案件。最後選出中央存款保險公司、信託公會、證券暨期貨市場發展基金會等多個單位的金融知識推廣案。

從案件內容來看，各單位不約而同將心力投注於偏遠地區、學童、身障人士和高齡等特定族群，以創新多元的教學方式，讓民眾有多元管道獲取金融知識，繼而推廣、深化金融教育，充分達到普惠金融的效果，展現金融業界對公益活動及金融教育的投入，帶來更多金融知識普及的力量，成為國家安定及成長非常重要的基礎。

頒獎活動結束後，緊接著登場的金融教育推廣研討會，以「金融教育的創新策略，促進普惠金融」為題，由政治大學教授王儷玲擔任主持人，與談人包括高雄市社會局副局長葉玉如、教育部終身教育司專門委員紀咸仰、金融研訓院副院長林仲威，大家從社會關懷、國家金融教育策略、學生基礎教育及實務等角度，共同探討未來金融教育的發展方向。

金管會以「金融教育的創新策略，促進普惠金融」為題，舉辦金融教育推廣研討會。（圖／金管會提供）

金管會表示，今年是首次擴大舉辦金融教育優良案件甄選活動，未來將持續舉辦，以鼓勵各界資源投入金融知識普及工作。此外，金管會刻正與各金融周邊單位共同研議未來3年的「金融知識普及工作推動計畫」，其中將規劃具體措施以鼓勵金融機構進一步參與金融教育的推廣，希望藉由各方的共同努力，攜手將金融知識普及到社會的每一個角落，實現普惠金融。如有任何疑問，請洽金管會民意信箱https://fscmail.fsc.gov.tw/pop30/mailboxhome。

112年金融教育優良案件獲獎名單