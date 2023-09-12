台北市長蔣萬安今日下午主持台北市政府消防局授階典禮，為專門委員及3位大隊長授階。蔣萬安表示，大隊長的危勞程度、勤務時間、職責繁重程度，較其他同序列職務人員繁重，台北市依考試院111年1月28日發布修正的「警察官職務等階表乙、地方警察、消防機關學校職務等階表之十二直轄市政府消防局」，將大隊長由「警正一階」調高為「警正一階至警監四階」，藉此彰顯對第一線消防大隊長的肯定與重視。

蔣萬安談及，晉升為「警監」，代表過去於崗位表現盡忠職守，付出甚鉅，備受肯定。他期勉未來能繼續帶領消防同仁，提升火災預防、災害搶救及緊急救護等服務品質，保障市民生命財產安全。

消防局指出，這次晉升警監人員包括專門委員黃建華，他任職救災救護指揮中心主任期間，統籌並精進高效能勤務派遣系統運作，提案「119高效派遣 精準服務」入圍第6屆「政府服務獎」，同時建置新式無線電系統，提升為民服務效能不遺餘力。

另外，第二大隊大隊長洪超倫兼任台北市搜救隊長，帶領並通過全國第一支重型能力認證搜救隊伍。在土耳其震災國際人道救援中，統籌搜救隊動員相關流程，隨時掌控搜救隊救災狀況與進度，使救援順利進行，著有績效。

第三大隊大隊長王證雄任內執行多項重大賽事消防安全維護，轄內場館搶救計畫審查及活動安全維護勤務，使賽事安全無虞；另轄區列管場所數眾多，落實要求場所防火管理及應變能力，加強辦理各項消防安全講習及演練，並致力提升轄內集合住宅申報率及後續消防安全設備缺失改善率，維護市民居住安全。

第四大隊大隊長王耀震於疫情期間督導大隊各項防疫作為，在疫情嚴峻的時期，堅守崗位，並親自坐鎮指揮社子島工廠大火救災，保障民眾生命財產安全；另積極拜訪民間善心人士捐贈各式救災救護車輛及救災器具，工作辛勞。