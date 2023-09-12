教育部要求代理老師比例降至8％，台中市目前國小代理教師占比9％、國中代理教師占比10％，超過教育部標準。台中市議會12日臨時會，藍、綠議員要求教育局若評估沒有減班之虞的學校，應開出正式老師實缺，不要再用代理教師替代。教育局則表示，這兩年已招考1345個正式缺，會持續輔導各校，逐年將比例降至8％。

國民黨市議員李中指出，很多學校每年都開出代理老師需求，但卻不聘正式教師，既然每年都有需求，那就應該補實，且研議讓代理教師在該校就地合法的可能。國民黨市議員陳文政說，請教育局研議比照國外降低師生比，小班制教學對學生有好處，也可增班，讓代理老師可以轉任正式教師。

民進黨市議員王立任、周永鴻皆指出，教育局應有一套計算學生數、員額的模式可以預估接下來幾年是否有減班之虞，應以此要求沒有減班之虞的學校聘任正式教師，而非一直聘任代理教師。

民進黨市議員江肇國說，這兩年教育部大舉開出正式教師的缺額，補助也都到位，而且代理教師現在也能領12個月全薪，正式教師與代理教師在預算上拉近不少，要求學校聘足正式教師。

教育局長蔣偉民表示，學校聘代理老師不聘正式老師是因應少子話，可能減班，這兩年已招聘1345位正式教師，教育局評估若5年內沒有減班之虞的學校，會請他們盡量開正式老師缺額。