1家雞肉工廠竟偷排含油脂紅色廢水，釀成鳳山溪染成紅色。高市環保局稽查人員進廠稽查。（柯宗緯翻攝）

真的是抓不勝抓！高雄鳳山溪屢屢爆出汙染事件，今（12）日被北門河川巡守隊發現，有1家雞肉工廠竟偷排含油脂紅色廢水，釀成鳳山溪染成紅色。高市環保局獲報稽查，依違反水污法第30條規定依法告發，最重可處300萬罰鍰。

北門河川巡守隊今天在鳳山區鳳仁路巷弄內側溝發現一股紅色廢水排出，立即通知環保局人員循線往上游查察，查獲1家雞肉分切工廠，未妥善收集處理製程廢水及排放。

環保局指出，該廠僅設置1座油水分離槽，但設備處理功能不足，致產生含油脂紅色廢水，逕自排放至廠外水溝，循水路污染鳳山溪上游坔埔排水，依違反水汙法第30條規定，從重裁處3萬至300萬元罰鍰。

環保局統計5月30日迄今，執行鳳山溪上游稽查專案已累計稽查210家次沿岸事業，裁處31家次業者非法排放廢水，包含20家次食品業者、3家皮革業、3家化工業、2家洗衣業、1家消防業者、1家水泥業及1處營建工地，其中30家依違反水汙法告發，1家依違反空汙法告發，總裁處金額計262萬8000元。