全達指出，「E-HERO移動充電機器人」採直流快充技術，充電速度驚人，電充到8成滿，只需30分鐘，和原本需要動輒6-8小時的充電樁相比，時間相差逾12倍，該機器人更具備140kW充電能力，單天可服務8-10輛電動車，除了縮短車主等候時間，更大幅提高停車位的周轉率，廠商收益更有效。

此外，「E-HERO移動充電機器人」憑藉著無需額外改建停車場電路和配電設施的優勢，節省建置線路與管理系統的成本。卓越的便利性與機動性也將解決公共充電樁設置困難的問題，免除額外分配車位，避免住戶與管委會爭議等困擾，讓充電設施部署更加順利，因地制宜的優勢，讓電動車車主不再需要遷就充電站安排行程。

「E-HERO移動充電機器人」不僅具備車輛充電功能，還可化身小型智慧儲能系統，作為社區與家中的緊急備援用電。在市電異常時，能夠提供後備電源，保證各種設備和儀器的正常運作。它能彈性調度電力，發揮「離峰時儲電，尖峰時供電」的最佳用途，減少對公共電網的依賴。引入創新雙向充電技術，充分發揮充電樁潛力，提升能源使用效率，成為未來充電產業持續發展的關鍵。