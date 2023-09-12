朱芯儀出席公益活動。（林淑娟攝）

藝人朱芯儀2021年診斷罹乳癌，經歷了18次化療，透過乳房切除手術，上月底進行乳房重建，切割肚皮補胸，完成最後療程；抗癌成功的她12日以「2023為愛齊跑」公益大使身分出席「裙襬澎澎RUN」乳癌防治活動，她表示，還要修一點小疤、進行善後工作，「在我心裡就是治療告一段落，但也沒有完全好，這是一生都要跟它對抗、防止復發，她會開開心心正向面對。

她回顧去年，坦言簡直是「人生最慘的一年」，3個月內陸續送走外婆、姑姑2個親人，「我外婆7月過世，辦喪事期間我一直哭沒戴口罩，全家確診，忙到8月心情好一點，回家準備拍YouTube，換醫生說姑姑快不行了，我心裡想說太慘了，9月換姑姑走了，去年真的是人生最慘的一年。」

不過她勇敢面對，也正能量地表示：「人家說，如果你現在覺得辛苦，恭喜你正在上坡的路段，正要從谷底離開。」她說要把這句話送給病友們一起勉勵。

朱芯儀老公衛斯理8月宣布她抗癌成功「終於在這門難修的課堂裡畢業了」，朱芯儀分享復健過程，「要告訴病友，動完手術後很容易沾黏，一定要動，愈不動愈容易沾黏， 雖然運動伸展會痛，但不動會更痛」，她一開始手伸直簡直痛到爆炸，所以每天都要做手指爬牆等伸展運動。她說自己的運動項目包含快走、瑜伽、和緩的重訓，「我有氧運動不能做太久，會喘比較厲害，疫情後肺功能也變差，因為氣喘早晚都要噴藥」。