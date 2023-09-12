前新竹市文化局長錢康明12日中午發文指「J有錄音、用朋友來要脅，讓他不開心，只好再繼續（爆料），錢康明還原此事件始末表示，是自己的友人向他求救，指遭Jack偷錄音來向他求救，要脅逼他出面談，令他非常不開心。

錢康明昨天中午發文指出，曾經和J「談過事情」的各位，J真的「有錄音」，昨晚被J錄音的朋友請我收手，不然J就公開，讓我朋友吃不完兜著走，我早就說過，只要有第1次，就會被掐住脖子一輩子。

此爆料讓外界譁然，吃驚J真的有在喬事情？而已都還會錄音為自己保後路？而錢康明雖然已離開竹市府團隊，但如今竟要被要脅，荒誕劇令人瞠目結舌，猶如電影情結。

錢康明下午還原友人求援過程。他說，他有A、B兩位朋友，A告訴B說，聽到了上次A、B與J3人談話內容的音檔，J希望錢康明不要再說話了。B獲知後很緊張來找他，告訴他J有錄J、A、B3人談話的事，希望他可以不再說話，而且能和J碰面。

錢康明強調，自己拒絕與J見面，雖然回應友人說會打電話給J聽錄音內容，但是後來他想了想，B朋友談的事，根本就沒發生，所以J如果拿錄音出來，只會證明J確實有在「談事情」，反而傷了J自己。

錢康明直言，但Jack卻用公開偷錄與朋友談話內容來要脅他，逼他出面談，令他非常不開心。

錢康明說，A跟B只是對市府標案有興趣的廠商，但目前為止還沒有投標成功過，也還沒有開始投標，而希望投標的工程並非之前所指的跨年晚會，而是別的，「所以看我氣不氣」，暗指Jack涉入市政不只一樁。