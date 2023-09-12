由新加坡九年劇場與興傳奇青年劇場跨國共製的《八仙變數》，結合京劇和現代劇場元素，劇中演員也有如「復仇者聯盟展」般展現絕技，將在9月底登場。

九年劇場導演謝燊傑表示，八仙的形象來自於民間，也是台灣與新加坡兩地共同的文化符號，「就像電影《復仇者聯盟》一樣，各個身懷絕技。這次的創作，我們嘗試將兩地不同的文化融合，也將興傳奇青年劇場的京劇元素和所謂的現代劇場融合，像是從序曲表演中，一位是用京劇的唱法演出，而新加坡的演員則用近似於歌劇、音樂劇的唱法來和聲，彼此相輔相成，有的時候更創造出不同的火花，很令人期待最後劇作的成果展現。也希望透過這部作品，能讓彼此的交流更加的深厚與密切。」

國藝會執行長李文珊表示，國藝會表演藝術國際專案推動至今剛好也滿第9年，遇上興傳奇青年劇場和新加坡九年劇場的合作，又是第一檔在放送所演出的實驗劇場，一切天時地利人和，是巧妙安排，「雖然《八仙變數》這個計畫遇到了疫情的『變數』，但如今終於能修成正果和觀眾見面，接下來也會把這個作品帶到新加坡演出，非常令人期待。」

興傳奇青年劇場團長朱柏澄表示，計畫跑了5年之久，「我們和九年劇場在這5年中進行過不少次的工作坊，九年劇場重視演員的觀點訓練和鈴木忠志的訓練法，在交流的過程中，我們也會互相學習對方的專業，嘗試讓京劇去和不同的表演做跨域的演出，也希望能有更多的年輕人能一起來劇場和世界吶喊。」

《八仙變數》故事描述在近未來中，國家總裁被綁架，故事裡有一個可以通過分析數據來預測未來的系統，系統裡則隱藏著一個可以控制人腦的技術，一個反政府組織，一次被監聽的電話，還有一場龐大的計中計。演出將於9月22日至24日，在「CLT板橋放送所．傳奇科藝文創園區」的「傳奇光影沉浸劇場」首演。