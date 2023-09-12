2024總統大選競爭激烈，民眾黨最新內參民調顯示，4腳督態勢下，民進黨賴清德仍未回到三成以上，以29.2%位居第一，民眾黨柯文哲21.4%居次，國民黨侯友宜、郭台銘則以13.8%、12.7%落後；而三腳督態勢下，賴33.7%、柯27.1%，而侯友宜18.6%。對於目前多數民調的趨勢，前立委郭正亮表示，「在野加起來比賴清德高」。

民眾黨副秘書長許甫今(12日)在民眾黨網路節目《踢批批開講／眾亮集》公布最新內參民調，四腳督態勢下，賴清德29.2%，柯文哲21.4%，侯友宜13.8%、郭台銘12.7%，尚未決定17.9%，不去投票、投廢票及拒答合計4.9%。

三腳督態勢下，賴清德33.7%、柯文哲27.1%，侯友宜18.6%，尚未決定14.2%，不投票、投廢票拒答共6.4%。

該份民調調查時間為9月9至10日，手機市話37比(有效樣本1069人，市話752份、手機317份)，在95%的信心水準下，抽樣誤差在正負3個百分點之內。許甫指出，民眾黨內參民調與匯流新聞網的最新民調，差距不大

對於各家民調取樣不同，但賴清德都落在3成上下，哪一個更接近真實的緊張狀況？節目來賓前立委郭正亮表示，不能說絕對值哪一個民調才是對的，但只能說「在野加起來比賴清德高」，只能從這種趨勢看，每一家民調只能跟自己過去的結果比較，看趨勢變化。

郭正亮也提到，美麗島電子報的民調中，四腳督態勢下，郭台銘已經跌到8%左右、非常低，但賴清德仍非常高，且把郭台銘、柯文哲、侯友宜相加，還是會輸給賴清德，這有點匪夷所思了。