因應最新的地緣政治風險及供應鏈移轉趨勢，經濟部國際貿易局與外貿協會周二共同主辦2023供應鏈布局「他山之石系列」之「外商於新興市場的行銷拓展案例」論壇暨市調發表會，邀請全球各區域的業界專家，包括來自泰國、印度、墨西哥、波蘭、台灣等5位與談人，分享如何突破重圍在各新興區域掌握最新供應鏈局勢、衍生商機及布局策略，並由貿協研究員獨家分享今年針對全球5大市場所做的第一手市調觀察。

貿協董事長黃志芳以「重組供應鏈，布局新未來」為題發表演說，面對美中貿易摩擦、新冠疫情、俄烏戰爭，企業在分散風險的考量下，供應鏈由長鏈變短鏈。貿協在2021年就已提出八大區域製造中心，包括北美、拉美、歐洲、南亞、東南亞、大陸、中東和非洲的概念。如今面對全新的形式，全球由大陸單一的世界工廠轉變為各區域製造工廠，區域製造化成為新的趨勢。

根據外貿協會2023年最新的市調研究發現，新區域製造中心有四大熱區成形且各具自身獨特性，分別是戰略性區域製造中心的美南墨北市場、市場性的東協市場、策略性的印度市場、地緣性的中東歐市場。四大區域市場所蘊含的新商機，除了電動車、車用電子、AI伺服器、半導體等科技業之外，供應鏈向各區域移轉的趨勢，也將帶動周邊產業的商機，如航太產業、智慧醫療、智慧能源等。供應鏈重組移轉的趨勢將持續進行，台灣企業在布局的同時，也需要時刻關注最新的產業趨勢及市場動向，同時結合台灣的優勢，提升自我的國際競爭力，並發揮台灣的新價值及鏈結力。

黃董事長強調，因此我們要發展的就是「數位升級、人工智慧」「ESG綠色永轉型」「育才、攬才、留才」「信賴伙伴聯盟」，讓台灣的優勢能在全球供應鏈中脫穎而出，把台灣的企業品牌在國際上發揚光大。智慧、永續乃是未來整體的發展趨勢，台灣企業必須搭上這股潮流才有機會乘風而上。